Forte maltempo oggi sull’Isola d’Elba, colpita prima da una violenta grandinata e poi imbiancata dalla neve. La grandine si è verificata durante la mattinata, ricoprendo strade e campi, mentre in serata la strada provinciale del Volterraio è stata ricoperta dalla neve, tanto da lasciare in difficoltà alcuni automobilisti per l’evento meteo inatteso.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le immagini del forte maltempo che oggi ha colpito l’Isola d’Elba.