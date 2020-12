Incendio in casa la mattina di Natale: morti 2 bimbi, mamma salta dalla finestra con altri 3 a Detroit

La mattina di Natale finisce in tragedia a Detroit, dove due bimbi sono morti a causa di un incendio divampato in casa. I due bambini piccoli avevano di 4 e 6 anni. Le fiamme, le cui cause non sono ancora note, hanno costretto la mamma e altri tre bambini a saltare da una finestra del secondo piano per mettersi in salvo. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Detroit, spiegando che i due bimbi sono stati trovati senza vita nel soggiorno della casa di due piani. La donna e gli altri tre bambini – di 3, 8 e 10 anni – sono rimasti feriti.

Secondo le autorità, quando ha saltato la madre aveva in braccio il figlio di 3 anni. La bambina di 8 anni e il bambino di 10 hanno riportato ustioni di terzo grado. Tutti sono stati portati in ospedale.