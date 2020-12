Incendio fuori controllo in una fabbrica di fuochi d’artificio: un imprevisto spettacolo pirotecnico tra botti ed esplosioni [VIDEO]

Un incendio è divampato in una fabbrica di fuochi d’artificio in Russia: il rogo è scoppiato nelle prime ore del mattino del 6 dicembre, innescando una serie di esplosioni e un imprevisto quanto pericoloso spettacolo pirotecnico.

L’incidente si è verificato nella località di Rostov-on-Don, nel sud del Paese: le immagini – catturate dai soccorritori e diffuse dal Ministero delle Situazioni di Emergenza – mostrano botti e scoppi, del tutto fuori controllo.

Sono stati necessari oltre 400 vigili del fuoco per contenere l’incendio e le esplosioni: secondo i media locali, le fiamme sarebbero partite da un mercato, da una stufa elettrica difettosa, e si sarebbero poi propagate nel magazzino a due piani dove erano presenti i fuochi d’artificio, stoccati in attesa delle celebrazioni di fine anno.

Non sono stati segnalati feriti, anche in considerazione del fatto che l’incendio si è verificato nelle prime ore del mattino, mentre il mercato era ancora vuoto. Gravi danni si sono registrati invece negli edifici vicini: fiamme ed esplosioni si sono propagate per circa 4mila metri quadrati.