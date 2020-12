Immagini impressionanti da Manhattan. Nell’East Village, famoso quartiere di New York, divampano le fiamme: a fuoco una chiesa ed un condominio a causa di un vastissimo incendio. Le fiamme sono partite da una chiesa e hanno raggiunto gli edifici vicini. I vigili del fuoco di New York sono prontamente giunti sul luogo e stanno lavorando per spegnere l’incendio. Al momento non si hanno informazioni su possibili vittime e feriti.