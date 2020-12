Incidenti montagna: ferito un escursionista travolto da una valanga in Lombardia

Allarme con un ferito per una valanga staccatasi sulla Grigna Meridionale, una delle montagne piu’ note della provincia di Lecco, meglio nota come Grignetta (2177 metri), oggi nel primo pomeriggio. In base alle prime informazioni giunte a valle, un escursionista e’ rimasto ferito a una gamba a seguito dello scivolamento di una considerevole massa nevosa. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino di Lecco. Niente da fare invece per l’elicottero mobilitato da Bergamo in quanto in quota le condizioni meteo erano proibitive per la presenza di fitta nebbia.