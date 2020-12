Incidenti montagna: gruppo di scialpinisti soccorsi sul versante Nord dell’Etna

Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud della XXI Delegazione Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dal Sagf, sono intervenuti in soccorso di un gruppo di sci alpinisti in difficoltà sul versante nord dell’Etna, nei canaloni sopra gli impianti di Piano Provenzana, in provincia di Catania. I tecnici del Soccorso Alpino, in contatto telefonicamente con uno sciatore del gruppo che ha fornito informazioni sulle condizioni sanitarie degli infortunati, hanno attivato il 118 richiedendo l’intervento dell’elisoccorso. Nel frattempo le squadre, raggiunti i cinque sciatori alla base del 4° impianto di risalita, hanno valutato insieme agli operatori sanitari del 118 le loro condizioni collaborando a imbarcare due di loro sull’elicottero per essere portati in ospedale. Successivamente gli altri membri del gruppo sono stati accompagnati con i mezzi fuoristrada fino allo spiazzo di Piano Provenzana.