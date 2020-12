Al via indagine sull’origine del SARS-CoV-2: team dell’OMS a Wuhan per almeno 4 settimane

Un team dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si recherà a Wuhan a gennaio: indagherà su come il SARS-CoV-2 sia passato dagli animali agli esseri umani e se sia emerso in tempi o in luoghi diversi rispetto a quanto ritenuto finora.

L’annuncio è stato dato dal Fabian Leendertz, biologo presso il Robert Koch Institute e componente della missione, di cui faranno parte 10 esperti. Leendertz ha aggiunto che il team dell’OMS lavorerà con gli scienziati cinesi per 4/5 settimane.

Nel frattempo la Cina ha confermato, nelle ultime 24 ore, solo 12 casi di SARS-CoV-2, tutti provenienti dall’estero, e 9 nuovi asintomatici sono stati segnalati ieri in Cina continentale, dove non sono state registrate altre infezioni trasmesse a livello locale. Secondo le autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati altri decessi correlati al nuovo Coronavirus in Cina continentale.