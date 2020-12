Le improvvise inondazioni che hanno colpito il sud della Thailandia hanno provocato danni e vittime. Almeno 9 persone sono morte a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, la più giovane aveva solo 5 anni. Lo riferiscono le autorita’ locali. Le morti sono avvenute tutte nella provincia di Nakhon Si Thammarat, dove e’ stato dichiarato lo stato di emergenza.

Danneggiate decine di case e colpite piu’ di mezzo milione di persone da 210.000 famiglie. Quasi 150.000 ettari di terreno agricolo sono sommersi dall’acqua. L’aeroporto principale della provincia e’ rimasto aperto ai voli anche le piste sono allagate. A traghettare i passeggeri nei terminali sono dovuti intervenire i veicoli militari. Le alluvioni hanno colpito altre sei province: Narathiwat, Songkhla, Pattani, Surat Thani, Chumphon e Phatthalung. Le forti piogge sono iniziate una settimana fa e si prevede che continueranno nei prossimi giorni.

“Quest’anno e’ il peggiore che abbiamo visto qui in 50 anni”, ha detto Kraisorn Visitwong, governatore di Nakhon Si Thammarat. “Ogni anno assistiamo alle alluvioni in alcune parti della nostra provincia, ma mai di questo spessore e le correnti non sono mai cosi’ forti. Non possiamo nemmeno usare le nostre barche“, ha aggiunto.