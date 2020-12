Oggi avrebbe dovuto essere il giorno del primo volo di prova dell’aereo supersonico di Virgin Galactic, di Richard Branson ma ci sono stati dei problemi e il test non è riuscito. Il primo volo spaziale di prova di SpaceShipTwo e’ stato interrotto quando l’apparecchio era a 12 mila metri d’altezza. Decollato dallo spazioporto in New Mexico, il jet avrebbe dovuto raggiungere quota 15 mila, portato da un altro aereo, per poi, in autonomia, partire per raggiungere l’orbita terrestre. È qui che è stato rilevato un problema tecnico.

La sequenza per l’accensione del razzo di lancio non e’ stata completata, cosi’ l’aereo supersonico e’ stato riportato a terra. Al momento, non sono state fornite altre spiegazioni.

Quello odierno avrebbe dovuto essere il primo di 3 voli spaziali dimostrativi in vista di quelli regolari, previsti nel 2021 e per i quali ci sono già oltre 600 prenotazioni. Lo stesso Branson salirà a bordo al terzo volo di prova.