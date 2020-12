Inversione di marcia negli USA, Biden annuncia: “Vaccino anti-Covid per 100 milioni di americani in 100 giorni”

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, durante un evento in Delaware, ha ribadito i punti chiave della sua strategia per il contrasto dell’emergenza Coronavirus: l’obiettivo è fare vaccinare almeno 100 milioni di americani nei primi 100 giorni della nuova presidenza. Inoltre, Biden ha ribadito che la sua prima firma “operativa” sarà quella per l’uso generalizzato della mascherina accompagnato a una serie di misure atte a riaprire le scuole nelle più rigide misure di sicurezza. Una vera e propria inversione di marcia rispetto alla strategia seguita finora nel Paese.

“I miei primi cento giorni non porranno fine al virus Covid-19. Questo non posso prometterlo. Non siamo entrati in questo pasticcio rapidamente e non ne usciremo rapidamente, ci vorrà del tempo. Ma sono assolutamente convinto che in cento giorni potremo cambiare il corso della malattia e cambiare in meglio la vita in America,” ha affermato il presidente eletto.

Biden ha illustrato la sua strategia nello stesso giorno in cui Trump ha firmato un ordine esecutivo, in gran parte simbolico, volto a dare la priorità alla destinazione dei lotti di vaccino al mercato statunitense rispetto a quello delle altre nazioni.

Gli Stati Uniti hanno registrato finora più di 15 milioni di casi di infezione e 286mila decessi legati al Covid-19, secondo i dati della JHU. Molte parti del Paese stanno registrando picchi di infezioni, con un numero record di persone in ospedale, mentre alcuni esperti vedono nei viaggi compiuti da milioni di persone durante la recente festa del Ringraziamento la causa di questo picco di contagi.