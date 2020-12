Il Governo ha deciso, “tutta Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio”. Si oppone il Presidente del Südtirol: “Consentire almeno le passeggiate all’aperto”

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per scongiurare impennate di contagi: sarebbe questa l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro tenutosi questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini.

Il Ministro Speranza avrebbe ricordato come nelle regioni che sono entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente.

Il presidente della Regione Veneto Zaia si sarebbe detto d’accordo, mentre alcune regioni come la Toscana avrebbero frenato. Diversi governatori avrebbero sottolineato il pericolo anche di questo weekend, perché tra sabato e domenica si concentrano maggiormente gli spostamenti e gli acquisti natalizi nei negozi con il pericolo di assembramento.

Alcuni presidenti di regione avrebbero insistito sulla necessità di dare comunque un po’ di respiro alle persone, permettendo comunque – avrebbe chiesto il presidente Kompatscher – almeno le passeggiate.

In ogni caso l’invito all’esecutivo sarebbe stato quello di decidere subito e di prevedere al più presto ulteriori ristori per le categorie che verranno danneggiate dalle nuove misure.

Qualche presidente non ha escluso che venerdì in ogni caso ci possa essere un passaggio di qualche regione verso una fascia ad alto rischio di contagio.

A breve si riuniranno i capi delegazione alla presenza del premier Conte.

Zaia con Boccia e Speranza: “Serve zona rossa per Natale”

Servono misure da zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino alla Befana: è quanto avrebbe chiesto il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni. Una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

D’Amato: “Sì alla zona rossa in tutta Italia per le festività”

“Sono d’accordo a un zona rossa estesa in tutta Italia“: lo ha affermato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo allo Spallanzani di Roma all’inaugurazione di nuovi posti letto di terapia intensiva. “Come sapete il Lazio è sempre rimasto in zona gialla, abbiamo i più bassi tassi di letalità nazionale e di incidenza in rapporto alla popolazione. Al contempo dobbiamo dire che fenomeni come quelli che abbiamo visto recentemente potrebbero mettere in discussione i risultati finora raggiunti. Ecco perché è importante che vengano adottate delle misure, ma su questo so che il Governo sta lavorando in queste ore“.

Toti: “Tardi per nuove misure, no alla “zona rossa” ovunque”

“Non si possono cambiare regole ogni settimana in base all’emotività del momento e alle foto che vediamo sul web. E’ troppo tardi per nuove regole. Dove c’è bisogno sono disposto alla zona viola, non solo alla zona rossa. Ma dove invece è possibile lasciare aperto, non vedo perché imporre la zona rossa ovunque“: lo ha affermato Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Per Toti “la distinzione in zone ha funzionato. Le categorie già in difficoltà, devono stare dietro alla politica per capire cosa cambierà. Nella settimana prima di Natale molti negozi fanno incassi con cui campano sei mesi, quindi bisogna stare attenti prima di prendere qualsiasi decisione. Resto stupito che prima si fa il cashback, si dà un premio per chi va a fare acquisti e poi lo si punisce se uno ci va davvero“.