Jaguar Land Rover si conferma partner di località e torna a Courmayeur: promozione del turismo sostenibile con un opening virtuale

Jaguar Land Rover Italia conferma la propria presenza a Courmayeur, ma sceglie di farlo attraverso un format rivisitato che consente al Gruppo di esserci, scegliendo modalità e contenuti più in linea con il delicato momento che stiamo ancora vivendo. E’ l’occasione di coinvolgere chi lo vorrà in un viaggio virtuale per tornare a valorizzare uno dei territori più belli ed incontaminati d’Italia, che parte dall’eccellenza storica e culturale di una terra ricca di natura e tradizioni, come Courmayeur, per arrivare direttamente nelle case del pubblico attraverso un racconto digitale, multimediale per far vivere le emozioni di un’attivazione esperienziale, al sicuro, nel pieno rispetto del distanziamento sociale imposto dal contesto attuale.

In uno scenario in cui la valorizzazione delle economie locali rappresenta per le aziende una scelta etica, in grado di generare valore condiviso tra territori e consumatori, Jaguar Land Rover Italia prosegue nella sua strategia di attivazioni locali e non rinuncia, neanche questo inverno, alla presenza a Courmayeur di cui si conferma Partner di Località, rinnovando il suo impegno nella promozione di uno stile di vita, di un’esperienza culturale e di un turismo sostenibile. Se il viaggio è soprattutto scoperta, Jaguar Land Rover Italia presenta, per questa insolita apertura della stagione invernale, un inedito progetto esperienziale digitale, ricco di contenuti culturali, di attualità, eco sostenibili, etici, con qualche momento di evasione ed intrattenimento.

In questo inedito contenitore digitale, caratterizzato da un palinsesto ricco di proposte, tutte da scoprire, Courmayeur diviene suggestivo palcoscenico in cui si muovono i vari protagonisti che, attraverso i loro contributi, raccontano ed approfondiscono molte delle aree tematiche proposte dai due iconici brand. Tra le tante suggestioni e contenuti proposti, riveste una rilevanza particolare la Mission Destination Zero Jaguar Land Rover, che si pone l’obiettivo di contribuire ad un futuro migliore a cui tendere, con Zero emissioni, Zero incidenti, Zero ingorghi. Si tratta indubbiamente di valori che i due marchi britannici, che stanno ultimando il processo di elettrificazione ed ibridizzazione dei loro prodotti, condividono con Courmayeur che promuove il rispetto per l’ambiente, la natura e l’eco sostenibilità in ogni ambito.

Lo Chalet de l’Ange, l’ormai famosa ‘Casa in montagna’ di Jaguar Land Rover, immersa nell’affascinante atmosfera del Monte Bianco, si riconferma l’hub principale di questo progetto ed ospiterà numerosi ospiti e partner che interagiranno con il pubblico, anche attraverso i social network, e raccontando, con il loro stile e in riferimento alle proprie passioni, il rapporto che li lega ai brand Jaguar e Land Rover, nell’impegno reciproco di una mobilità sempre più sostenibile.

A partire dal 5 dicembre, in concomitanza con il magico momento dell’accensione dell’albero di Natale a Courmayeur, che vuole simbolicamente esprimere l’augurio per una concreta e positiva ripartenza, Jaguar Land Rover, propone infatti un fitto calendario di appuntamenti online, multimediali, dedicato a tutti gli amanti della montagna e agli appassionati degli sport invernali, che questa stagione non potranno raggiungere la loro amata località d’alta quota, ma che non vogliono rinunciare a vivere la magia e i paesaggi mozzafiato che solo Courmayeur può offrire.

L’opening sarà raccontato dalla voce narrante di Daniele Bossari, in un live streaming che porterà il pubblico alla scoperta della Lounge Jaguar Land Rover nello Chalet de l’Ange. Daniele, voce e volto noto di innovativi format radio e TV, è un amico di Jaguar Land Rover Italia che, già nel 2018 era stato coinvolto dal brand Jaguar in un’attivazione che metteva in risalto l’importanza dell’innovazione-evoluzione, da perseguire anche rompendo gli schemi quando necessario. Questa attitudine, insieme all’autentica, spiccata sensibilità di Daniele Bossari per i temi dell’eco sostenibilità e del rispetto della natura e l’ambiente, lo avevano portato all’incontro con la vettura ideale: la rivoluzionaria full-electric Jaguar I-Pace.

Daniele introdurrà gli ospiti e darà la parola anche ai Brand Ambassador italiani che interverranno:

– L’avventuriero, esploratore Danilo Callegari, Land Rover Defender Ambassador, che racconterà la sua avventura sotto le stelle in una tenda montata sulla Defender, alle pendici del Monte Bianco

– Il fotografo d’avventura, Franckreporter, Land Rover Defender Ambassador, che in un viaggio a bordo della Defender sul Monte Bianco esalterà il paesaggio da un punto di vista fotografico

– Lo Chef stellato, Paolo Griffa, Brand Ambassador Land Rover, che presenterà gli inimitabili sapori del territorio valdostano, in un connubio tra alta cucina e avventura, sullo sfondo dei paesaggi selvaggi raggiunti a bordo della Range Rover Sport

Uno spazio importante sarà dedicato all’arte, grazie ad un live streaming in cui Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, ci condurrà alla scoperta della mostra JaguArt con le opere dei 10 finalisti del road show italiano. Il racconto della collaborazione con Artissima proseguirà anche in momenti successivi con ulteriori attivazioni relative al progetto JaguArt.

E’ così che Jaguar Land Rover trasforma, anche a distanza, le emozionanti avventure tra le terre incontaminate della Valle d’Aosta in occasioni di dialogo e confronto su numerose tematiche, guidate dall’ autenticità, uno dei valori più importanti, nel momento che stiamo vivendo e per il futuro.