Un intervento andato male: vuole gonfiarsi il Lato B ma muore sotto i ferri, addio ad una nota influencer messicana

Tragedia in Messico: è morta la famosa influencer Joselin Cano. La ragazza era nota per la sua ossessione per il sedere ed è stata proprio questa ad esserle fatale: Joselin è morta sotto i ferri, proprio a causa della sua ossessione. Il Lato B di Joselin è stato ingrossato da numerosi interventi di chirurgia estetica, ma l’ultima operazione è stata fatale.

Come è morta l’influencer Joselin Cano?

Secondo quanto riferito da Dagospia, l’influencer messicana sarebbe morta in Colombia a causa di un danno ai vasi sanguigni che le ha causato un’embolia, che non le ha lasciato scampo. L’operazione prevedeva un’iniezione nel sedere di grasso prelevato da altre parti del suo corpo, ma qualcosa è andato storto.