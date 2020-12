Spazio, la Cina si prepara ad aprire la capsula con i campioni lunari: annuncia che vuole condividerli ma gli USA potrebbero non accettare

La Cina è pronta ad aprire la capsula con i campioni lunari portati a Terra dalla missione Chang’e 5. Il lander della missione ha raccolto le rocce, dal peso di circa 1,7kg, dall’altopiano vulcanico nella regione di Mons Rumker, tramite un trapano e un braccio robotico. La capsula e’ atterrata nella Mongolia Interna il 16 dicembre e dopo il recupero e’ stata trasportata in aereo a Pechino e consegnata all’Accademia cinese delle scienze. I preziosi campioni adesso si trovano in una struttura progettata per conservarli in sicurezza.

I ricercatori hanno ideato un processo speciale per impedire che le rocce lunari vengano contaminate durante l’apertura. “Disimballeremo i campioni in un ambiente sotto vuoto e li trasferiremo in un ambiente di azoto per conservarli e trattarli”, ha detto Zhang Guangliang, capo progettista del progetto del lander che ha raccolto i campioni. Li Chunlai, vice capo progettista della missione Chang’e-5, ha spiegato che saranno condotte “ricerche a lungo termine sui campioni lunari, per studiare struttura, proprieta’ fisiche, composizione chimica, caratteristiche dei minerali. Speriamo di approfondire la nostra comprensione dell’origine ed evoluzione della Luna”.

Wu Yanhua, vicedirettore dell’Agenzia Spaziale Cinese (Cnsa) ha precisato che una parte dei campioni puo’ essere utilizzata come ‘regalo diplomatico’ secondo i precedenti stabiliti da Stati Uniti e Russia. Inoltre, ha aggiunto che in conformita’ con il Trattato sullo spazio esterno, le risorse dello spazio sono bene comune dell’umanita’ e che la Cina agira’ in base al trattato. Tuttavia, secondo il sito americano Space.com, la cooperazione con la NASA dipende dalla politica Usa. Di recente la NASA ha firmato accordi per acquistare campioni lunari raccolti da compagnie spaziali commerciali, come parte del programma Artemis che mira a rimandare gli astronauti sulla Luna nel 2024.