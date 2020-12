Ladro acrobata fugge dalla polizia e finisce in un covid hospital: l’esilarante storia da Torino

L’emergenza coronavirus, strano ma vero, regala spesso anche simpatiche storie che riescono a regalare una bella risata in un momento difficile e duro. Arriva d Torino un episodio davvero bizzarro, dove c’è stato oggi un inseguimento da parte delle forze dell’ordine di un ladro con delle doti acrobatiche non comuni. Il delinquente, nel tentativo di scappare dalla polizia, pensando di poter far perdere le sue tracce infilandosi nei bocchettoni d’aria di quella che lui non sapeva essere una struttura ospedaliera, per l’esattezza un covid hospital, il Valentino di Torino.

L’uomo si è ritrovato all’interno dell’ospedale e una volta ritrovatosi tra i pazienti ricoverati ha tentato nuovamente la fuga, ma il personale della vigilanza è riuscito a bloccarlo consegnandolo ai Carabinieri. Una giornata diversa dal solito per i pazienti ricoverati all’ospedale Valentino.