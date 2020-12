Il lago si svuota e torna alla luce l’antico borgo di Osiglia, spettacolo suggestivo tra acqua e neve [FOTO]

Ogni 14 anni la diga viene svuotata per la pulizia e lascia riemergere i ruderi del vecchio borgo di Osiglia.

L’omonimo lago viene svuotato periodicamente per interventi di manutenzione all’invaso e alla diga di proprietà di Tirreno Power, facendo tornare alla luce i resti dell’antico borgo, nell’entroterra savonese dell’Alta Val Bormida. L’ultima volta che le antiche rovine sono fuoriuscite dall’acqua era il 2006.

Lo spettacolo, che ricorda un po’ quello di Resia, è insolito ma soprattutto è reso suggestivo dalle nevicate delle ultime settimane.

Il lago è stato realizzato in seguito alla costruzione della diga dell’Osiglietta tra il 1937 e il 1939. Durante la costruzione, le località Cavallotti, Giacchini e Bertolotti sono state sommerse dall’acqua, e circa trecento persone hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Il lago è una riserva di pesca e campo di gara per diverse manifestazioni sportive, ed ha una superficie molto estesa, con una lunghezza di tre km, una larghezza di quasi 200 metri e una capacità di 13 milioni di metri cubi d’acqua.