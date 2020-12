Libia: i pescherecci “Medinea” e Antartide” finalmente in viaggio verso l’Italia, domani l’arrivo a Mazara

Sono in viaggio verso casa i due pescherecci con a bordo i 18 pescatori liberati ieri mattina in Libia dopo tre mesi di sequestro.

Le imbarcazioni “Medinea” e Antartide” hanno lasciato il porto di Bengasi poco prima dell’una di notte con destinazione Mazara del Vallo (Trapani) dove arriveranno domani mattina.

I pescherecci erano pronti alla partenza nella serata di ieri ma una delle due barche ha avuto un guasto elettrico al motore: al momento entrambe sono in navigazione.