Litiga con la moglie, esce di casa e cammina a piedi per 450 chilometri: multa di 400 euro per violazione del coprifuoco

La polizia lo ha visto e fermato mentre camminava sul bordo della strada nei pressi di Fano, alle 2 di notte, in violazione delle disposizioni restrittive anti-covid. Un controllo, dunque, dal quale è emersa una storia bizzarra, raccontata dal “Resto del Carlino“. L’uomo di 48 anni, residente in provincia di Como, si era allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, nella speranza di smaltire la rabbia con una passeggiata. Una passeggiata che però, dalla Lombardia, è terminata nelle Marche, dopo una settimana e circa 450 chilometri. Accompagnato in commissariato per le verifiche del caso, l’uomo, lucido, sebbene stanco e infreddolito, ha dichiarato di non essersi reso conto di aver camminato tanto e di aver ricevuto cibo dalla gente incontrata lungo il percorso.

Intanto la moglie, che avevo denunciato la scomparsa del marito, è stata avvisata del suo ritrovamento. L’uomo è stato condotto in un hotel, dove gli è stata messa a disposizione una stanza. Il giorno successivo la moglie ha raggiunto Fano in macchina per recuperare il marito. Ma lì la doppia sorpresa: il conto dell’albergo da pagare e una multa di 400 euro addebitata all’uomo per violazione del coprifuoco, che secondo l’ultimo Dpcm anti Covid, dalle 22 di sera alle 5 del mattino, vieta a tutti di uscire di casa.