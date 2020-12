Londra, altro che lockdown: negozi e ristoranti aperti, tutti in giro senza mascherine [FOTO]

Il lockdown è già un ricordo per il Regno Unito dove non c’è più alcuna limitazione alla vita normale: nonostante il numero di casi continui ad essere stabile con oltre 20 mila nuovi contagi giornalieri, tutti i negozi e i locali sono regolarmente aperti senza vincoli di spazi e orari, e non c’è alcun obbligo di indossare la mascherina. Le immagini che arrivano dal cuore di Londra mostrano grandi folle di persone ammassate fuori dai negozi addobbati a festa per Natale, senza mascherina.