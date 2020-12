Coronavirus, Lory Del Santo non rinuncia al sesso: “ci accontentiamo di 4 volte a settimana”

Ai tempi del Covid riuscire a trovare la voglia di un po’ di intimità col proprio partner è davvero difficile. E’ ormai noto che il coronavirus ha causato gravi conseguenze anche per quanto riguarda i rapporti sessuali, facendo registrare un importantissimo calo della libido. La pandemia non ha avuto però su tutti un effetto negativo, c’è chi ha approfittato di lockdown e chiusure per rendere più vivace la vita di coppia. Tra coloro che non vuole di certo rinunciare al piacere c’è Lory Del Santo: la showgirl, intervenuta ad “Un giorno da pecora”, su Radio 1 ha parlato della sua intimità col fidanzato Marco Cucolo, imprenditore e modello, 34 anni più giovane di lei. “Il sesso col mio fidanzato di 28 anni? Si, facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato”, ha ammesso la donna, 62enne.