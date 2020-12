Lui con il Covid, lei con l’Azheimer: sposati da 63 anni muoiono lo stesso giorno nel Riminese

Insieme da 63 anni, sono morti lo stesso giorno a distanza di 12 ore, lui con il Covid-19, lei ricoverata con l’Alzheimer.

Lorenzo Borgognoni e Letizia Galvani, 2 anziani riccionesi, a gennaio avrebbero compiuto 91 e 87 anni.

Il Resto del Carlino riporta che Lorenzo, affetto da varie patologie aggravate dal Covid, è deceduto martedì mattina, e Letizia è morta 12 ore dopo, in una clinica.

Il funerale in chiesa si è tenuto venerdì: Lorenzo e Letizia erano di nuovo insieme, come nel giorno del loro matrimonio.