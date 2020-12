Magalì Gil, una nuova presunta figlia di Maradona: il clamoroso retroscena sul Pibe de Oro [FOTO]

Sono passati otto giorni dalla morte di Diego Armando Maradona: l’ex stella del calcio è deceduto mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello a cui si era dovuto sottoporre circa un mese fa. La morte di Maradona è avvolta nel mistero: il Pibe de Oro è morto a causa di un’insufficienza cardiaca per edema polmonare, ma in tanti credono che l’ex calciatore poteva salvarsi e che qualcosa non torna. Sotto indagine sono finiti infatti il medico di Maradona, il dottor Luque e la psichiatra dell’ex calciatore.

Intanto si lavora anche sull’eredità del Pibe: 5 sono i figli legittimi di Maradona, che dovrebbero dividersi il suo patrimonio, ma sono tanti i presunti figli ‘illegittimi’ dell’ex calciatore. Dopo la storia del 19enne Santiago, che ha chiesto la riesumazione del cadavedere di Maradona, adesso è spuntata anche una ragazza, Magalì Gil, che vuole scoprire la verità su suo padre.

Chi è Magalì Gil?

Si tratta di una ragazza di 25 anni, che solo quest’estate ha appreso che Maradona potrebbe essere suo padre. La madre biologica ha abbandonato Magalì poco dopo la sua nascita per incontrarla di nuovo solo un anno fa rivelandole l’identità di suo padre, ovvero Diego Armando Maradona. Da allora Magalì sta lavorando per scoprire se quanto rivelato dalla madre è la verità o meno e per questo motivo spera di potersi sottoporre presto al test del DNA.

Magalì, nata a fine del ’95, è stata adottata da una coppia di sposi con i quali ha vissuto sin dai suo primi giorni di vita. Sembra che la ragazza abbia sempre saputo che la famiglia che l’ha cresciuta non era quella biologica e conosceva anche il nome della vera madre, ma per un meccanismo di difesa non fu mai interessata a conoscerla e non si domandava nemmeno chi potesse essere il padre biologico. Crescendo però qualcosa dentro di lei è cambiato e lo scorso dicembre Magalì, che nel frattempo è diventata mamma, ha ricevuto la telefonata della sua vera madre che le chiedeva di incontrarla. “Tuo padre biologico è Maradona”, le ha rivelato a febbraio: da quel momento Magalì ha iniziato un percorso per scoprire la sua vera identità. Secondo chi la conosce Magalì non è interessata ai soldi, ma vuole solo scoprire la verità sulla sua vera famiglia.

Magalì Gil è davvero figlia di Maradona?

Purtroppo la 25enne non è riuscita a scoprire la verità prima della morte di Maradona: “L’identità è un diritto e non mi fermerò finché non lo risolverò“, ha scritto Magalí Gil, la presunta sesta figlia di Diego Maradona, sul suo account Instagram.

“Ho sempre saputo di essere stata adottata e il nome della mia madre biologica. Quello che non ho mai saputo è chi fosse mio padre. La sorpresa della notizia mi ha commosso e ha risvegliato in me il bisogno di conoscere la mia identità, cosa consacrata come diritto universale. Ho cercato di avvicinarmi attraverso il suo avvocato (Matías Morla) e all’inizio sono stata accolta con un buon trattamento. Tuttavia, tutte le promesse che avrebbero collaborato con me erano frustrate e non c’era altra alternativa che avviare un’azione legale. Nel mezzo del processo di filiazione, la triste notizia che ha scosso il mondo ci ha colpiti. Rispetterò i tempi della famiglia mentre continuerò con il percorso iniziato nel 2019. Deploro profondamente la partenza e accompagno i suoi parenti e amici in questo dolore. Lo stesso che sentiamo tutti“, ha aggiunto Magalì sui social.