Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia: “ha l’Alzheimer e dimentica un po’ di cose, ma non mi arrendo”

Lino Banfi è un attore amatissimo in tutt’Italia: col suo grande talento è riuscito a far ridere milioni di persone con i suoi infiniti personaggi interpretati nella sua lunga carriera. Dietro alla sua voglia costante di ridere e scherzare, però,si cela anche un velo di tristezza, ma anche una forza infinita e tanto coraggio. Lino Banfi, oggi al Corriere della Sera, ha raccontato la malattia della moglie Lucia, sposata 58 anni fa, dopo 10 anni di fidanzamento. I due hanno detto il fatidico sì dopo la ‘fuitina’: “Alle sei di mattina in una sagrestia”. Adesso, però, è arrivata una dura prova per la coppia: Lucia ha l’Alzheimer e inizia a dimenticare le cose: “Dimentica un po’ di cose, non ricorda. Ma poi è anche cosciente e presente. Non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”.

Una storia da brividi che ricorda il libro di Nicholas Sparks “Le pagine della nostra vita”. Banfi ha raccontato una chiacchierata con la moglie che gli ha chiesto “e se un giorno non ti dovessi riconoscere più?“, “vorrà dire che ci presenteremo di nuovo“, ha risposto l’attore pugliese.