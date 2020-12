Maltempo, acqua alta a Venezia: marea a 122cm, il Mose non è attivo. Previsto picco di 135cm [FOTO e VIDEO]

Torna l‘acqua alta a Venezia. In questo momento il Mose non e’ attivo e l’acqua alta sta allagando la città. La marea ha toccato una massima di 122 centimetri e parte della citta’ si presenta allagata, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video seguenti. La rilevazione e’ riferita al punto mareografico di Punta della Salute. Allagamenti si registrano anche a Chioggia.

Il Centro maree del Comune di Venezia ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento, prevedendo per le 15.10 un picco di massima di 135 centimetri. Per Chioggia si ipotizza che l’acqua alta possa essere di 145cm.

Forte Bora a Trieste, mareggiate in Croazia

A Trieste, la Bora ha superato i 60km/h: registrata una raffica di 63km/h. Il forte vento sta determinando delle criticità anche in Croazia. La Bora sta provocando grandi onde che si abbattono sulle coste, allagando le città esposte. Incredibili le immagini che arrivano da Rabac, in Istria, dove le barche sono letteralmente in balia delle onde e portano grandi quantità di acqua sulla terraferma.

