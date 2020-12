Maltempo, aggiornamento AIPo: continuano le operazioni di consolidamento dell’argine del Panaro

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po ha reso noto che sono proseguite le operazioni di sistemazione dell’argine del Panaro, interessato dalla breccia del 6 dicembre. L’argine è stato riportato in quota e verranno attuati ulteriori interventi per il suo consolidamento.

Attivo dall’inizio della piena sul Secchia, il personale AIPo dell’Ufficio di Mantova ha proseguito e prosegue tuttora nelle attività di monitoraggio e controllo, in stretto coordinamento con tutti gli enti del sistema di protezione civile locale e regionale e con i gruppi di volontari.