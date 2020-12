Maltempo, Aipo Modena: in corso il monitoraggio della piena di Secchia e Panaro

L’Ufficio Aipo di Modena ha attivato dall’alba il servizio piena per il fiume Secchia, il cui livello si è innalzato a causa delle consistenti piogge delle ultime ore. Il personale vigila sulle opere di carattere idraulico. Anche il fiume Panaro viene attentamente monitorato.

In considerazione delle precipitazioni cadute e di quelle previste sui bacini di Taro, Parma ed Enza e della presenza di un alcuni cantieri, il personale dell’ufficio AIPo di Parma è inoltre impegnato in attività di verifica e monitoraggio. Le attività vengono svolte in coordinamento con tutti gli enti facenti parte del sistema di protezione civile locale e regionale.