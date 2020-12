Maltempo, allerta acqua alta a Venezia: atteso nella notte picco di marea a 135 cm

In considerazione della situazione meteo, il Centro Previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia informa che sabato 5 dicembre alle ore 02:40 è previsto un picco di marea di 135 cm.

“Sono previsti forti venti di scirocco fino a domenica mattina,” precisa il Centro. “Le condizioni meteorologiche sono in continua evoluzione. Sono attesi valori di marea importanti per il fine settimana. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti“.