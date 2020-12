Allerta per neve e ghiaccio in Sardegna nella notte di mercoledi’ e per tutta la giornata di giovedi’. Lo ha comunicato la direzione regionale della Protezione civile. Sul Gennargentu tenuti sotto osservazione i passi di “Corre ‘e Boi”, “Jenna Silana” e “Tascusi’ “. L’allarme e’ esteso anche sull’altipiano di “Campeda”, nel tratto tra Macomer e Bonorva della Carlo Felice.