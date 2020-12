Maltempo in alta Vallecamonica: oltre 2 metri neve al Tonale, chiusa la strada che porta al Passo [FOTO]

Oltre due metri di neve al Passo del Tonale in alta Vallecamonica: la perturbazione in atto, sta interessando da oltre 72 ore il nord e le Alpi lombarde. La situazione ha costretto alla chiusura della strada che porta al passo, non si può proseguire da Ponte di Legno (Brescia).

I mezzi spazzaneve stanno lavorando per liberare le strade.

Vietato il transito di mezzi pesanti sulla statale del Tonale da Ossana (Trento) a Ponte di Legno.

