Maltempo in Alto Adige: grandi nevicate in arrivo nel fine settimana

Il Trentino Alto Adige si è svegliato oggi con cielo nuvoloso e con un leggero manto bianco ad alta quota, un assaggio della grandi nevicate annunciate da venerdì a domenica. Segnalato qualche fiocco bianco al Brennero, anche se nevica con maggior intensità sul versante austriaco.

Ieri mattina alcune località altoatesine come Vipiteno e Brunico sono state ricoperte da un sottile strato di neve.

La temperatura più bassa registrata è di -13,5 alla stazione di rilevamento posta a 3.035 metri del monte Teufelsegg nella zona di Senales. Bolzano si è risvegliata con +3°C, Brunico con -2°C, Dobbiaco con -6°C.

Da domani in Alto Adige sono previste intense nevicate, fino a un metro di accumulo e le precipitazioni cominceranno da sud. Forti nevicate sono attese in particolare in Val d’Ultimo, Val Passiria, al Brennero e sulle Dolomiti. Il limite delle nevicate sarà tra i 300 ed i 1.500 metri.

