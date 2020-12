Maltempo: Alto Adige sommerso dalla neve, oltre 2 metri in Val d’Ultimo [FOTO]

A partire dalle prime ore del mattino di oggi, sono riprese le precipitazioni in Trentino.

La quota neve è irregolare, mediamente compresa tra gli 800 ed i 1.100 metri.

Ieri si erano registrati allagamenti diffusi, frane e crolli di alberi, in parte già risolti.

L’Alto Adige è ormai sommerso dalla neve da oltre 48 ore.

In provincia di Bolzano continua a nevicare mediamente già attorno ai 500 metri e a piovere senza sosta a fondovalle.

Questa mattina, alla stazione nivo-meteorologica del Lago Verde in Val d’Ultimo, a 2.500 metri, la coltre ha raggiunto 2,20 metri. A Plan, in Val Passiria, si registrano 170 cm di neve.

La colonnina di mercurio è in calo: la temperatura più bassa è rilevata sulla vetta di Cima Beltovo, a 3.328 metri sopra l’abitato di Solda, dove vengono rilevati -15°C.

Nevica sull’autostrada A22 del Brennero tra Bressanone e il confine di Stato: la corsia in direzione nord è stata riaperta questa mattina.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: