Maltempo: ammasso di neve invade la strada del passo Staulanza, isolata la Val di Zoldo

Circa 3400 abitanti della Val Zoldana, in provincia di Belluno, sono isolati: una slavina ha invaso questa mattina la strada del passo Staulanza, unica via di accesso al territorio data la chiusura dei collegamenti a Sud per la grossa frana caduta sabato lungo la SP251 verso Longarone.

L’assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha reso noto che che uomini e mezzi di Veneto Strade sono sul posto e lavorano per rimuovere l’ammasso di neve in Val di Zoldo. Si prevede la riapertura entro poche ore.