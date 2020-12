Maltempo: Arno sopra la 1ª guardia a Firenze, Ombrone in piena [FOTO e VIDEO]

Fiume Arno in piena a Firenze, ma senza al momento effettive criticita’. L’Arno dopo le piogge dalla notte scorsa ha superato il primo livello di guardia alla stazione di controllo degli Uffizi, dove ha toccato i 3,19 metri. Tutti i suoi affluenti sono ingrossati e scaricano acqua nel fiume che si presenta con acque limacciose (vedi foto della gallery scorrevole e video in fondo all’articolo).

Anche in Maremma si registra l’aumento della portata d’acqua dei corsi d’acqua principali, Ombrone, Albegna, Bruna e Sovata ma non destano al momento preoccupazione. L’Ombrone, in particolare, sta ricevendo intense portate da monte, ma la piena non preoccupa il litorale: i livelli idrometrici raggiunti sono di 6 metri ad Asciano, 6,50 metri a Buonconvento e 3,50 al Berrettino, l’idrometro piu’ vicino alla citta’ di Grosseto. “Le idrovore – spiega Massimo Tassi, responsabile area manutenzione di area Cb6 – sono tutte in funzione, la vigilanza delle nostre squadre e’ andata avanti per tutta la notte tra venerdi’ e sabato e proseguira’ in quella successiva. Da domenica, con l’allerta meteo che diventera’ gialla, la situazione dovrebbe migliorare”.