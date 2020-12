Maltempo Austria, quanta neve in Tirolo! Obertilliach scompare sotto due metri di coltre bianca [FOTO]

Dopo giorni di intense maltempo che ha portato nevicate estreme nelle Alpi, lasciano a bocca aperta le località sommerse di neve. È proprio il caso di Obertilliach, comune austriaco nel distretto di Lienz, in Tirolo. Dopo giorni di nevicate incessanti, la località è sepolta sotto oltre due metri di neve. Agli abitanti non resta che spalare per liberare porte, auto e strade dalle eccezionali quantità di neve. Le foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, sono davvero spettacolari.