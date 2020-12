Forti nevicate si stanno verificando sulle Alpi, non solo italiane ma anche austriache. Se in Alto Adige si sfiora il metro e mezzo e la situazione è ancora in peggioramento, nevicate di entita’ straordinaria si sono verificate anche nelle localita’ di fondovalle del Tirolo austriaco, dove e’ in vigore una allerta meteo.

Nel paese di Obertilliach la coltre nevosa ha raggiunto i 90cm, 71cm a Sillian nei pressi del confine con l’Italia (Prato Drava) e 28cm nella citta’ di Lienz. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano paesaggi fiabeschi, totalmente coperti di bianco.

Ma non è tutto rose e fiori. Sempre nel Tirolo orientale, a Matrei, Nikolsdorf, Tristach, Schlaiten o Kals, la caduta di alberi ha causato interruzioni di corrente e circa 3.500 famiglie sono rimaste senza elettricita’. I malfunzionamenti si sono risolti in mezz’ora. Secondo i meteorologi, nel Tirolo orientale e’ atteso entro stasera piu’ di un metro di neve nelle valli e fino a tre metri in alta montagna. Sono previsti venti con raffiche di 100 chilometri orari.