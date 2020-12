Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il weekend del 12-13 dicembre: piogge al Centro-Sud, più forti sulle isole maggiori [MAPPE e BOLLETTINI]

Piogge e temporali colpiranno le regioni tirreniche domani, sabato 12 dicembre, in modo particolare le due isole maggiori, mentre per domenica 13, il maltempo interesserà, oltre all’estremo Sud, anche le regioni adriatiche. La conferma sul maltempo arriva dai consueti bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini il persistere delle piogge su alcune zone della Penisola.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 dicembre 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania meridionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia occidentale e settentrionale, Calabria tirrenica e meridionale e Puglia meridionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e settori occidentali di Toscana e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate : mediamente al di sopra dei 600-800 m sulle zone alpine occidentali, sul Piemonte meridionale e sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo deboli, in locale abbassamento fino a 400 m nella notte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca, su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici; localmente forti sud-orientali sulla Puglia; localmente forti nord-orientali su Lazio e Campania.

Mari: localmente agitato lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini meridionali e localmente quelli centrali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 dicembre 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Liguria di Levante, settori appenninici di Emilia Romagna, e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate : isolate sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1000-1200 m sull’Appennino centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Nord e Sardegna, massime in locale sensibile aumento al Sud.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia; localmente forti settentrionali su Liguria, Toscana e Lazio.

Mari: da molto mossi ad agitati, dalla sera molto agitati, il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 dicembre 2020

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania orientale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Molise orientale, Puglia settentrionale, settori tirrenici di Calabria meridionale e Sicilia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, e localmente sulla Sicilia; localmente forti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione pomeridiana; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.

