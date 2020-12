Maltempo in Calabria, tornado sulla locride: si è formato al largo di Siderno per poi abbattersi su Roccella [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo alimentata dallo scirocco inizia a colpire con particolare veemenza anche la Calabria, dove sta iniziando a diluviare sulla costa jonica. Pochi minuti fa, nel reggino, un tornado si è abbattuto sulla locride. La tromba marina s’è formata al largo di Siderno per poi abbattersi sulla costa tra Roccella e Caulonia, dov’è in atto una forte pioggia. E’ solo l’inizio della forte ondata di maltempo che tra stasera e domani colpirà in modo particolarmente violento tutta la Regione.

