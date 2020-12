Maltempo Campania: esondano i fiumi Sarno e Sele, a Giugliano tracima il Lago Patria

Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, i fiumi della Campania si sono ingrossati e in alcuni casi, ci sono state delle esondazioni, fortunatamente senza gravi danni. Secondo quanto segnala la Protezione civile, a San Marzano sul Sarno (Salerno) le acque del fiume Sarno, hanno invaso alcuni terreni agricoli. Sono intervenuti i tecnici del Genio civile. Ad Altavilla Silentina, ha tracimato il Sele. Anche qui sono intervenuti tecnici della Regione Campania, ma per fortuna i danni sono stati modesti. A Giugliano (Napoli), infine, e’ esondato il Lago Patria. Anche in questo caso non si segnalano al momento danni di rilievo.