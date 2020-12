Maltempo Campania, temporali e forti raffiche di vento: danni e disagi a Salerno, collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli

Collegamenti marittimi a singhiozzo nel Golfo di Napoli mentre sull’intera Campania è in vigore l’allerta meteo arancione: il forte vento e il mare agitato stanno causando la cancellazione di diverse corse tra i porti della terraferma di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida. Cancellate per avverse condizioni meteomarine le corse veloci degli aliscafi, così come quelle di alcuni traghetti.

La facciata di un immobile disabitato e in pessimo stato di conservazione è crollata questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli, forse per effetto delle forti piogge. Sul posto i Carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. Sono in corso verifiche ma non risulterebbero persone coinvolte.

Temporali e forti raffiche di vento stanno colpendo dalla notte Salerno e la provincia: a causa della caduta di un albero, risulta interrotto il transito della SS88 al confine tra il comune capoluogo e Pellezzano. Sul posto anche i vigili del fuoco per ripristinare la viabilità.

I Comuni di Salerno e di Pellezzano hanno disposto la chiusura, per l’intera giornata, del cimitero comunale a causa delle avverse condizioni meteo. Disagi si registrano anche nella Valle dell’Irno e nell’agro nocerino sarnese a causa di allagamenti. La protezione civile di Mercato San Severino consiglia di “evitare il transito sulla Sp 309 per acqua e detriti su strada“. A Sapri l’invito del primo cittadino i di “non uscire se non per motivi di estrema necessità durante i fenomeni atmosferici e di mettere al riparo beni e proprietà“.

L’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania è in vigore per tutta la giornata di oggi sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 corrispondente all’Alta Irpinia e al Sannio. Sono previsti temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.