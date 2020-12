Maltempo: Capri isolata per forte tempesta, annullati tutti i collegamenti marittimi

Capri resta isolata per via del maltempo. La forte tempesta di acqua e vento ha investito anche oggi l’isola di Capri: annullati tutti i collegamenti marittimi dalla terraferma, l’ultimo mezzo ad arrivare a Capri e’ stata la nave lenta della Caremar alle 21.00 di lunedi’ sera, ed e’ ancora ormeggiata alla banchina del porto di marina grande. Oggi a causa della burrasca, che e’ durata l’intera notte e gran parte della giornata, nessun collegamento e’ stato effettuato con l’isola, ne’ da Napoli ne’ da Sorrento e nessun mezzo da Capri ne’ traghetti ne’ aliscafi. Gli isolani hanno vissuto nel giorno dell’immacolata una Capri insolita anche se l’atmosfera natalizia e’ stata data dall’accensione del grande albero illuminato in piazzetta e dagli addobbi di Natale per le stradine del centro storico.