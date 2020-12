Maltempo: disabile bloccato con la carrozzina elettrica nelle neve, salvato dai carabinieri

Episodio a lieto fine a Busto Arsizio, in provincia di Varese: un uomo 70enne, disabile, è rimasto bloccato con la carrozzina elettrica nella neve. L’uomo, ex ufficiale di Marina, stava andando a dare da mangiare ai suoi animali in un casolare quando una forte nevicata lo ha sorpreso. Un passante ha telefonato i carabinieri che hanno raggiunto subito l’uomo e con la pala sono riusciti a liberare la strada. “Grazie e viva l’Italia“, ha detto l’uomo per ringraziare i carabinieri, facendo loro notare di avere il tricolore montato sulla carrozzina.