Maltempo, eccezionali nevicate in Austria: valanga sulle case, evacuazioni e strade interrotte [FOTO]

Eccezionali nevicate sono state registrate sul Tirolo orientale, in Austria: le intense precipitazioni hanno provocato una serie di valanghe facendo innalzare il rischio al livello massimo (5). La coltre nevosa anche a fondovalle ha già superato il metro causando diverse interruzioni alla rete stradale.

Nella notte, a Praegraten am Grossvenediger, 4 case sono state danneggiate da una slavina: non si registrano fortunatamente feriti, ma circa 90 abitanti sono stati evacuati.

Gries am Brenner è isolata: la strada statale del Brennero anche sul versante austriaco è stata chiusa per rischio valanghe. Nella serata di ieri a Obertilliach è stato registrato oltre un metro di neve fresca, e nella località di Sillian ben 94 cm.