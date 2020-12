Maltempo, fiocchi di neve a Stromboli: risveglio suggestivo per i 500 abitanti

Dopo Lipari, oggi fiocchi bianchi sono caduti anche sull’isola di Stromboli: in alcuni tratti le spiagge nere sono diventate bianche, così come la viuzza Vittorio Emanuele. Risveglio suggestivo per i circa 500 abitanti.

A causa del mare agitato, nelle isole minori sussiste il problema dell’isolamento: il piccolo borgo di Ginostra è privo di collegamenti da 4 giorni. A Filicudi corse a singhiozzo per aliscafi e navi.

