Maltempo: il fiume Panaro rompe gli argini, evacuazioni in corso nel Modenese [FOTO]

I vigili del fuoco hanno reso noto che a causa della rottura dell’argine del fiume Panaro sono in corso le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese.

Sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte.

A Modena nella notte in via precauzionale è stata chiusa via Emilia, all’altezza di Fossalta tra via Caduti sul lavoro e via Scartazza, e via Curtatona. Rimangono chiusi Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino. Il Comune invita gli abitanti delle zone lungo il Secchia e il Panaro di portarsi ai piani alti e mettere in sicurezza beni mobili.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: