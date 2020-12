Maltempo, forte temporale nello Stretto di Messina: violentissima grandinata a Reggio Calabria

Una fortissima grandinata sta colpendo Reggio Calabria a causa di un violento temporale in risalita sullo Stretto di Messina, da sud verso nord. La temperatura sta crollando, dai +17°C su cui si è assestata per tutta la notte fino all’alba agli attuali +10°C, per la prima volta così bassa in questa stagione. Il temporale, accompagnato da tuoni e fulmini particolarmente intensi da provocare forti sbalzi elettrici, si sta caratterizzando per la forte pioggia (già superati i 35mm, e continua a diluviare e l’accumulo pluviometrico potrebbe essere molto importante) ma anche e soprattutto dalla grandine che cade fitta su gran parte dell’area metropolitana reggina. Pesanti disagi per gli allagamenti. Il maltempo proseguirà non soltanto oggi, ma anche domani e nel weekend in tutta l’area dello Stretto con piogge, sbalzi termici (più freddo stasera, di nuovo caldo con lo scirocco tra domani e Sabato, poi altro crollo termico domenica), forti venti, temporali e grandinate dovute proprio a questa forte instabilità termica dell’atmosfera.

