Maltempo, frana su strada in Garfagnana: isolati Fornovolasco e San Pellegrinetto [FOTO]

Una grande frana ha isolato da ieri notte due borghi della Garfagnana, Fornovolasco e San Pellegrinetto, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca): lo ha reso noto il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

“Ormai è l’ultimo giorno del 2020 e niente, quest’anno finirà alla fine, ma intanto praticamente isolati Fornovolasco e San Pellegrinetto – scrive il primo cittadino in un post su Facebook – raggiungibili solo con una via secondaria di solito chiusa in inverno. Un sincero ringraziamento ai vigili del fuoco subito intervenuti e sempre disponibili con la loro competenza“.