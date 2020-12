Maltempo Friuli, allerta rossa in quasi tutta la regione: tanta pioggia e neve, danni in Carnia per le forti raffiche di vento

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per il fine settimana, in conseguenza alle previsioni dell’Osmer: prosegue fino a lunedì la criticità codice rosso in quasi tutta la regione, con l’eccezione della bassa pianura e lungo la costa, dove è di colore giallo.

Oggi il cielo è coperto su gran parte del territorio con piogge da moderate ad abbondanti con l’eccezione di Trieste. Tanta pioggia a Udine per tutta la notte e anche questa mattina a tratti. Nevica in montagna fino a fondo valle, a Tarvisio e Forni di sopra spira anche forte vento da sudest, con raffiche sul monte Matajur.

Lo scirocco determina un rialzo delle temperature, che rispetto ai giorni scorsi sono risalite a +14°C a Trieste, +12°C rilevati a Gorizia e Pordenone, +11°C a Udine, mentre la colonnina di mercurio segna +2°C a Tolmezzo, +6°Ca Tarvisio, +1°C a Forni di Sopra, 0°C sullo Zoncolan e sul Monte Lussari.

L’Osmer Arpa prevede per oggi una situazione in peggioramento, con cielo coperto, precipitazioni intense o molte intense sui monti e sulla pedemontana, specie su Alpi e Prealpi carniche.

Al momento si segnalano solo danni provocati dal forte vento con interventi dei Vigili del Fuoco in Carnia per alcuni alberi finiti sulla carreggiata.

