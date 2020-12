Maltempo Friuli Venezia Giulia, oltre mezzo metro di neve in montagna e vento a quasi 100km/h [FOTO e VIDEO]

Tanta neve è caduta oggi al Nord. Notevoli accumuli sono stati rilevati anche in pianura, ma è sulle montagne del Nord-Est che si registrano quelli più alti. Oltre ai 60cm di neve caduti in Trentino con una super nevicata a Trento, la coltre bianca ha superato il mezzo metro anche sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Nelle ultime 18 ore – informa una nota della Protezione civile Fvg – sono caduti tra 40 e 55cm sulla Carnia occidentale, tra 30 e 40cm sulla Carnia centrale, tra 25 e 35cm sul Tarvisiano, tra 35 e 45cm sulle Prealpi Giulie, tra 30 e 45cm sulle Prealpi Carniche (oltre i 1000 m). Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo, le immagini della neve caduta in Carnia. Il pericolo valanghe e’ 4 (forte) su tutto il territorio. La fitta nevicata ha provocato criticita’ crescenti ma sotto controllo lungo la SR 251 in Valcellina, SR 552, SR 355, SR 465, SS 52 E SR 512. Chiuse la SR 110 del Passo Pramollo e la SR 73 del Lumiei per rischio valanghe.

Il vento da sud si e’ intensificato nel primo pomeriggio con raffiche fino a 95km/h sulla costa, 90km/h in quota in Carnia, 70km/h in pianura, provocando la rottura degli ormeggi a imbarcazioni a Cervignano e caduta di pali telefonici a Muzzana del Turgnano. Si segnalano allagamenti a Campoformido e cadute di alberi a San Giorgio di Nogaro e Sequals.

Confermata anche per domani dalla Protezione civile l’allerta “arancione” sul Friuli e quella “gialla” sulla costa. Secondo le previsioni dell’Arpa-Osmer Fvg, nelle prossime 6 ore le precipitazioni si attenueranno a partire da ovest, insistendo maggiormente a est, con nevicate ancora abbondanti (20-30cm) sulle Alpi Giulie, piu’ moderate in alta Carnia (10cm). Per domani, e’ previsto un nuovo picco di marea alle 9.30 pari a 127cm a Grado. Da stamani sono impegnati oltre 500 volontari della Protezione civile.