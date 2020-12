Maltempo Friuli Venezia Giulia, mai così tanta pioggia in 30 anni: 772 mm a Barcis, sul Canin 160 cm di neve fresca

Situazione meteo in miglioramento in Friuli Venezia Giulia con temperature attestate su livelli positivi, ma l’allerta rossa in Carnia e Friuli Occidentale resta in vigore fino alle 12 di oggi, mentre quella arancione permane su Pordenonese e Carnia e sulla pianura friulana, dove proseguiranno temporali e neve.

Con il maltempo degli ultimi due giorni si sono cumulati: sul Friuli Occidentale 490 mm di piogge in 24 ore e oltre 778 mm da inizio evento; in Carnia 340 mm in 24 ore e oltre 541 mm da inizio evento; sulla Pianura friulana 120 mm in 24 ore e 221 mm da inizio evento; nell’area giuliana 75 mm da inizio evento. In Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 cm di neve fresca, sul Canin 160 centimetri.

Dalle 18 di ieri alle 6 di questa mattina si sono segnalati allagamenti a San Pier d’Isonzo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino e Gonars. Frane a Tarcento con blackout in 260 utenze tra le ex province di Udine e Pordenone.

Osservati speciali anche i corsi d’acqua e gli invasi. Nel bacino del Cellina-Meduna, gli scarichi delle dighe alle 5 sono complessivamente pari a 514 mc/s, con valori in diminuzione, è attivo il Servizio di Piena. Il livello del fiume Noncello a Pordenone è attualmente pari a 8,35, valore prossimo a quello di picco che sarà raggiunto nelle prossime ore.

Rimane attivato il Servizio di Piena del Fiume Tagliamento: attualmente il valore del livello è in leggero calo così come la portata del fiume Isonzo a Salcano. I livelli agli idrometri di riferimento sono rimasti al di sotto del livello di guardia e sono in diminuzione.

Da inizio evento sono stati impegnati 1.715 i volontari sul territorio con 446 mezzi. Dalle 18 di ieri sono 32 le chiamate per interventi tecnici urgenti legati al maltempo. Forte anche l’impegno da parte dei Vigili del Fuoco e delle Polizia locali.

Per quanto riguarda l’evoluzione odierna, al mattino in prevalenza coperto con piogge sparse e intermittenti, anche temporalesche, e quota neve oltre i 600-800 metri circa; nel pomeriggio possibili schiarite, specie sulla costa, con probabilità più bassa di precipitazioni. Soffierà vento da sud moderato sulla costa.

Maltempo: in Friuli mai così tanta pioggia da 30 anni

Mai così tanta pioggia, in sole 48 ore, da oltre 30 anni a questa parte: è il dato più significativo dell’allerta rossa che ha interessato il Friuli nel fine settimana e che ha causato l’ingrossamento dei fiumi, frane e la chiusura temporanea di arterie secondarie.

A Barcis, da inizio evento, sono caduti circa 772 millimetri di pioggia, l’equivalente di 772 litri d’acqua per metro quadrato. Nella notte appena trascorsa si sono verificati allagamenti a San Pier d’Isonzo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Gonars oltre a una frana a Tarcento. Sono 260 le utenze Enel tuttora disalimentate tra le province di Udine e Pordenone.