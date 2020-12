E sono due. Dopo il tornado verificatosi a metà giornata, la città di Trieste è colpita di nuovo dal maltempo: una secondo tornado si è formato in serata. Come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video seguenti, oltre al tornado, sulla città si è abbattuta anche una grandinata, che in poco tempo ha imbiancato il suolo.

Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore: domani, martedì 8 dicembre, in tutto il Friuli Venezia Giulia si verificheranno piogge, temporali e abbondanti nevicate sui rilievi di tutta la regione.